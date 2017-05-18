工資趕不上房價 大陸青年買房靠丈母娘中央社 (2017-05-18 15:12)
（中央社台北18日電）跟台灣一樣，大陸年輕人也有工資趕不上房價增長速度的焦慮，但中國大陸年輕人擁房率卻高達70%。報導指出，這跟丈母娘的強力要求有關，父母被迫存錢幫兒子買房，才能討得到老婆。
匯豐銀行日前公布一項調查，針對中國大陸、美國、馬來西亞、墨西哥等9個國家的年輕人住房情況進行調查。調查顯示，出生於1980年代的中國大陸年輕人擁房率高達70%，排名第2的墨西哥僅46%。
新京報指出，大陸年輕人的擁房率這麼高，背後有經濟因素。很多大陸年輕人買房的頭期款多半來自父母，最主要的是改革開放以後，中國大陸長期維持高速成長，讓父母這代累積不少資產，可以幫子女買房。
但隨著中國大陸經濟增速降到7%左右，且老齡化時代到來，養老支出增加，年輕人買房的難度逐漸上升。
僅管如此，因為有丈母娘的存在，讓大陸年輕人擁房的比例依然偏高。報導指出，這主要是因為丈母娘也很清楚買房越來越難，如果沒有房子做依靠，擔心女兒沒法過好日子，「沒有房子的年輕人很難取信於丈母娘」。1060518
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