



bnt新聞訊 18日，韓國JTBC電視臺電視劇「MAN x MAN」公開了演員宋仲基和南宮珉的客串劇照。







宋仲基在第九集中客串銀行職員一角，將合作作為顧客前來銀行辦理業務的金蔎雨（朴海鎮 飾）和呂雲光（朴成雄 飾）。公開的照片中，宋仲基穿著銀行職員的制服，看著電腦屏幕認真工作的樣子吸引視線。而另一組劇照中，帶著一臉嘲笑表情的南宮珉則正與面無表情的朴海鎮並排站在一起。南宮珉此次將在第十集中客串曾在「Remember－兒子的戰爭」中飾演過的反派角色南圭萬，令人期待。





另外，「MAN x MAN」第九集將於19日晚11點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 DRAMAHOUSE/圖





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