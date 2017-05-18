傳朴海鎮新劇「四子」編成確定 SBS稱正商議中Wow!NEWS新聞網 (2017-05-18 14:27)
bnt新聞訊 韓國SBS電視臺就朴海鎮的新劇「四子」發表官方立場。
18日，據韓國某媒體報道，新劇「四子」將在SBS電視臺播出，並由電視劇「我的野蠻女友」的吳振碩PD執導。隨後，SBS電視臺相關人員對此表示“與「四子」有關的具體事項目前還尚未進行過討論。該作品只是積極商議的作品之一，播出時間以及出演人員等也尚未確定”。
另外，「四子」講述了一個失去深愛的男人的女刑警在偶然發現雙胞胎後發生的故事，演員朴海鎮已確定出演。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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