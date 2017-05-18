



bnt新聞訊 韓國男子組合iKON的新專主打歌名公開。







18日，YG娛樂通過官方平臺公開了一張寫有iKON主打歌名“BLING BLING”的海報。在公開的海報中，iKON成員們置身於Hip Hop氛圍中，強勢的目光吸引視線。主打歌「BLING BLING」是一首嘻哈風格十足的歌曲，成員們的低沈Rap和中毒性的旋律將令人印象深刻。此外，成員B.I和BOBBY，以及YG的新銳作曲家MILLENNIUM還共同操刀該首歌曲的作詞、作曲以及編曲，引發了粉絲的期待。





另外，iKON將於22日下午6點（韓國時間）公開新專輯「NEW KIDS : BEGIN」，新專輯的DOPE和BOLD兩種版本則將於23日正式發行。 吳婧怡/文 YG娛樂/圖

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