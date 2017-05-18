水晶男孩出擊「人生酒館」 6月1日播出Wow!NEWS新聞網 (2017-05-18 14:28)
bnt新聞訊 韓國元祖偶像組合水晶男孩將出擊tvN電視臺綜藝節目「人生酒館」。
18日，tvN方面相關人員向媒體表示“水晶男孩已經於17日晚參與了「人生酒館」的節目錄制，將作為第三組客人到訪「人生酒館」”，“水晶男孩篇將於6月1日晚11點（韓國時間）播出”。水晶男孩在上個月發行了出道20周年紀念專輯後，此次是首次出演脫口秀節目，他們將通過節目公開20年的友情故事，令人期待。
另外，「人生酒館」將於18日晚11點（韓國時間）重新開張。 吳婧怡/文 YG娛樂/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HE】桌上型多動向三螢幕架-適用24-30吋(H633TSE)
- MK-台灣製真皮系列-韓系鬆緊交叉設計平底涼鞋-白色
- 【日本CORONA】煤油暖爐豪華型SX-E3516WY(公司貨)
- 【日象】臻愛媽咪全不鏽鋼養生電鍋ZOR-1550S(臻愛媽咪ZOR-1
- SM-台灣製真皮系列-漆皮金屬扣帶方尖頭跟鞋-黑色
- A.S.O 挺力氣墊 小牛皮直套式奈米氣墊皮鞋 黑色
- 【Apple】iPad Pro Wi-Fi+Cellular 128GB 9.7吋 平板電腦
- 【top fan - Minka Aire】Artemis 相思木色吊扇(F803-DK)
- REBECCA MINKOFF FINN 雙層流蘇斜背包 - 復古粉(小)
- Galatea葛拉蒂 天顏系列10支裝專業刷具組(送15孔皮套）
竹聯大佬喊話「江湖道義」 債不留謝金燕【NOWnews今日新聞】
張甯兒甜曬時尚穿搭 網友驚呼：好像許純美【NOWnews今日新聞】
豬哥亮長子靈前擲筊 「為子孫好」土葬改火葬【NOWnews今日新聞】
坎城影展【NOWnews今日新聞】
謝金燕搭機赴美演出 素衣不語（2）【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》