



bnt新聞訊 韓國元祖偶像組合水晶男孩將出擊tvN電視臺綜藝節目「人生酒館」。







18日，tvN方面相關人員向媒體表示“水晶男孩已經於17日晚參與了「人生酒館」的節目錄制，將作為第三組客人到訪「人生酒館」”，“水晶男孩篇將於6月1日晚11點（韓國時間）播出”。水晶男孩在上個月發行了出道20周年紀念專輯後，此次是首次出演脫口秀節目，他們將通過節目公開20年的友情故事，令人期待。





另外，「人生酒館」將於18日晚11點（韓國時間）重新開張。 吳婧怡/文 YG娛樂/圖





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