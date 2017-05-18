SISTAR合約6月到期 公司稱“正在商議續約問題”Wow!NEWS新聞網 (2017-05-18 14:29)
bnt新聞訊 韓國女團SISTAR與經紀公司的合約將於6月到期。
SISTAR在合約到期之前將於本月31日以完整體回歸，並攜手曾合作過「TOUCH MY BODY」「I LIKE THAT」的黑眼必勝。隨著回歸即將到來，她們的續約問題也引發了眾人的關註。對此，SISTAR所屬經紀公司方面表示“目前正在就是否續約進行商議中”。已經出道7年的SISTAR此次能否與現經紀公司再次攜手同行，備受關註。
另外，SISTAR目前正在海外拍攝新曲MV，並將於31日攜新專輯正式回歸。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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