李秀景李洪基出擊「認識的哥哥」 6月播出Wow!NEWS新聞網 (2017-05-18 14:29)
bnt新聞訊 韓國演員李秀景和組合FTISLAND成員李洪基將出演JTBC電視臺綜藝節目「認識的哥哥」。
18日，JTBC相關人員向媒體表示“李秀景和李洪基將於今日參與節目錄制，該期節目預計於6月份播出”。最近的“藝能大勢”李秀景在「認識的哥哥」中將帶來怎樣的表現，平時與金希澈就是好友關系的李洪基將與金希澈帶來怎樣的合作，令人期待。
另外，「認識的哥哥」正於每周六晚8點50分（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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