



bnt新聞訊 18日，韓國演員金秀賢攜手某男性時裝品牌拍攝的夏日寫真公開。







在此次的寫真中，以大海為背景，金秀賢展現出了自己特有的柔情目光，像極了電影中的場面，自然又舒服。相關人員對此表示“在此次的夏日寫真中，為了能感受到演員金秀賢特有的氣場、感性以及從容，我們在自然的氛圍中進行了拍攝，看起來就像是金秀賢的私人夏日度假”。





另外，金秀賢主演的電影「Real」將於6月上映。 吳婧怡/文 ZIOZIA/圖





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