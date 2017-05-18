金秀賢夏日寫真公開 柔情目光直擊女心Wow!NEWS新聞網 (2017-05-18 14:29)
bnt新聞訊 18日，韓國演員金秀賢攜手某男性時裝品牌拍攝的夏日寫真公開。
在此次的寫真中，以大海為背景，金秀賢展現出了自己特有的柔情目光，像極了電影中的場面，自然又舒服。相關人員對此表示“在此次的夏日寫真中，為了能感受到演員金秀賢特有的氣場、感性以及從容，我們在自然的氛圍中進行了拍攝，看起來就像是金秀賢的私人夏日度假”。
另外，金秀賢主演的電影「Real」將於6月上映。 吳婧怡/文 ZIOZIA/圖
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