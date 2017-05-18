



bnt新聞訊 18日，韓國SBS電視臺電視劇「奇怪的搭檔」公開了開始一起生活的池昌旭和南誌鉉的劇照。







在公開的照片中，盧智旭（池昌旭 飾）將殷奉熙（南誌鉉 飾）壓倒在床上，並用深邃的目光看著她。互相看著彼此，並散發著奇妙氛圍的兩人的樣子不禁讓人窒息。據制作方表示，在今日播出的劇集中，殷奉熙將因為特別的原因入住盧智旭的家。殷奉熙不僅對著盧智旭頻頻撒嬌，不知不覺間還侵略了盧智旭的床，一邊用雙手托著腦袋，一邊一臉滿足地觀察著熟睡中的盧智旭。相反，面對殷奉熙積極的愛情攻勢，盧智旭則顯得有些慌張。兩人將在同一屋檐下發生怎樣的故事，令人好奇。





另外，「奇怪的搭檔」正於每周三、四晚10點（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 SBS「奇怪的搭檔」/圖





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