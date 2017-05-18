Henry出演「Happy Together3」 稱對Roy Kim親姐姐有好感Wow!NEWS新聞網 (2017-05-18 14:30)
bnt新聞訊 韓國男團Super Junior-M成員Henry在KBS綜藝節目「Happy Together3」中公開了與Roy Kim親姐姐的私下交情。
「Happy Together3」將於今日（18日）播出由Henry、Roy Kim等嘉賓出演的“線上男友特輯”。在最近進行的錄制中，Henry公開了與Roy Kim親姐姐之間的緣分，吸引視線。Henry談到“Roy Kim的親姐姐和我周圍的朋友都很熟，我們曾一起野營過”。隨後，Roy Kim則一臉吃驚地問道“野營？不是兩個人單獨去的吧”，瞬間便從藝人的模式轉換到了弟弟的模式。
對此，Henry則表露出了對Roy Kim親姐姐的好感，令Roy Kim立馬開啟了警戒的狀態。Henry表示“第一次見到Roy Kim親姐姐的時候，我就很緊張。一起去也野營的時候，我也一直在看姐姐”，並偷偷地觀察了一下“未來妹夫”Roy Kim的眼色。相反，Roy Kim的臉色則漸漸變黑。之後，朴明洙還提議到，“聽說Henry的妹妹是多倫多小姐，能給他們互相介紹一下嗎”，Roy Kim隨即說道“那麽能看看Henry妹妹的照片嗎？”，引發了眾人一陣爆笑。
不僅如此，Henry當天還透露“已經九年沒談戀愛了。因為找到我的另一半太不容易了，所以還考慮過在結婚介紹中登陸信息”，孤獨的告白令眾人大吃一驚。另外，「Happy Together3」該期節目將於今晚11點10分（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 KBS「Happy Together3」/圖
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