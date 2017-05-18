



bnt新聞訊 韓國演員金秀賢的回歸之作「Real」備受海內外矚目。







「Real」講述了圍繞著最大規模的賭場的兩個男人的驚天秘密和陰謀故事。16日下午4點（韓國時間），「Real」方面首次公開了30秒的預告片，強烈的視覺效果吸引視線。而預告片在公開短短兩天之內， 點擊量便突破了200萬次，人氣異常火爆。除此之外，在預告片公開之後，「Real」還登上了實時搜索的第二位，成為了6月劇場的一大期待之作。繼「偉大的隱藏者」後時隔四年回歸大熒幕的金秀賢的演技變身令海內外粉絲們充滿了期待。





另外，電影「Real」將於6月上映。 吳婧怡/文 「Real」預告片截圖/圖

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