（中央社記者張謙香港18日電）據報導，中國大陸解放軍使用的空中利器武直-10直升機在巴基斯坦的競售中落敗，因為它相對上存在一些缺陷。



新浪軍事網今天報導，在近日舉行的2017年土耳其國際防務展上，巴基斯坦與土耳其方面簽訂了購買T-129武裝直升機等軍售大單。



報導表示，巴國方面為了擴充直升機部隊，原先打算購買美國AH-1Z（?蛇）武裝直升機，但遭婉拒。



因此，它把目光放在武直-10（或直-10）、俄羅斯的米-35和土耳其的T-129身上。



報導表示，基於巴中兩國的關係，大陸方面原先預料武直-10應該可以拿下這筆大單，且相當上心。在此之前，大陸方面曾向巴國無償提供了3架武直-10。



據報導，T-129是A129的外銷型，而A129是由義大利生產的攻擊直升機，雙座雙發，最大起飛重量4.6噸，有機炮、反坦克飛彈及對空飛彈。



報導表示，相對於武直-10，T-129已經相當成熟，如果從A-129算起，也有30多年的設計和使用歷史，而直-10於2003年首飛，資歷比較淺。



其次，T-129是根據土耳其炎熱乾旱的氣候特徵和高原地形專門開發改進的武裝直升機，巴基斯坦的熱帶沙漠氣候特徵與土耳其相似。



再者，T-129是一款典型的輕型武裝直升機，最大起飛重量5噸，理論掛彈超過2噸，而武直-10是一款中型武裝直升機，但理論載彈能力卻只有1.5噸左右，反而不如T-129。



最後，T-129採用2台渦軸發動機，單台輸出動力高達1361馬力；武直-10受限於陸產發動機，單台輸出動力僅1283馬力，在動力上落後於人。



武直-10是大陸方面自行研製的直升機，代號「霹靂火」，於2012年列裝使用，被視為解放軍當前最先進的武裝直升機。1060518