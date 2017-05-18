韓星高人氣新加坡演唱 將引發追星潮中央社 (2017-05-18 14:44)
（中央社記者黃自強新加坡18日專電）南韓KBS電視台音樂節目「Music Bank」巡迴演唱會今年8月將登陸獅城，包括人氣男團防彈少年等韓星也將來訪，屆時將吸引許多新加坡粉絲捧場，勢將引發一波追星潮。
新加坡媒體「新明日報」報導，音樂節目「Music Bank」將於8月首度在新加坡登場。這次將來星國巡演的韓星除了朴寶劍，還有Red Velvet的IRENE擔任主持人，另包括CNBLUE、MAMAMOO、Red Velvet、防彈少年團及SHINee成員。
報導說，人氣男團SEVENTEEN也將在9月間來星國開唱。
新加坡擁有不少韓星粉絲，每次韓星來新加坡都會吸引大批粉絲。1060518
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