日本知名男星「中村獅童」宣佈，他查出罹患了肺腺癌，將暫停所有演藝活動，專心治療，同時也暫不確定復出時間。



中村獅童原本是日本歌舞伎演員，後來也兼往影視圈發展，不但因為主演電影「現在，很想見你」而爆紅，並且還跟電影中的女主角「竹內結子」奉子成婚；不過這段婚姻只維持三年，就因為中村獅童外遇而離婚。



日本媒體報導，現年四十四歲的中村獅童，最近少有戲劇作品。他是在進行健康檢查的時候，檢查出罹患肺腺癌，好在發現得早，診斷出只是肺腺癌初期，如果規律接受治療，痊癒機會極高，而中村獅童也打算儘快進行手術。



中村獅童的經紀公司也表示，中村獅童目前所有的演藝合約，都先全部取消，未來會看復原狀況，再決定什麼時候復出。



