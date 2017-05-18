日男星中村獅童罹肺腺癌 暫停工作專心抗癌中廣新聞網 (2017-05-18 14:40)
日本知名男星「中村獅童」宣佈，他查出罹患了肺腺癌，將暫停所有演藝活動，專心治療，同時也暫不確定復出時間。
中村獅童原本是日本歌舞伎演員，後來也兼往影視圈發展，不但因為主演電影「現在，很想見你」而爆紅，並且還跟電影中的女主角「竹內結子」奉子成婚；不過這段婚姻只維持三年，就因為中村獅童外遇而離婚。
日本媒體報導，現年四十四歲的中村獅童，最近少有戲劇作品。他是在進行健康檢查的時候，檢查出罹患肺腺癌，好在發現得早，診斷出只是肺腺癌初期，如果規律接受治療，痊癒機會極高，而中村獅童也打算儘快進行手術。
中村獅童的經紀公司也表示，中村獅童目前所有的演藝合約，都先全部取消，未來會看復原狀況，再決定什麼時候復出。
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