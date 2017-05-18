影／許維恩、KID放閃無極限 甜曬「男友視角」第二彈NOWnews今日新聞 (2017-05-18 14:32)
藝人許維恩與林柏昇（KID）交往多年，感情相當甜蜜，兩人不時會在網路上放閃，讓網友相當欣羨。日前許維恩與KID同遊大阪，並PO出由男友掌鏡的「追我」影片，閃瞎網友；昨（17）日許維恩再PO出「男友視角第二彈」，並加上粉色愛心泡泡，浪漫程度再升級！
許維恩在臉書PO出「追我」影片進階版，只見她在長廊上蹦蹦跳跳，並不時回頭甜笑、轉圈，相當甜美動人。然而如此浪漫的視角，搭配後製的粉色愛心，不少網友直呼：「一個又要戴墨鏡的感覺。」也有網友笑說：「會拍的男友拍出來都像韓劇；不會拍的男友拍出來都像Discovery。」許維恩更打趣回應：「Discovery 也很寫實耶。」
調皮的KID也在臉書PO影片惡搞友人，表示：「這位叫恩恩，她也想拍『來追我』，目前單身中，有意請留言。」隨後PO出「恩恩」無奈走來走去的片，有網友立馬噴笑，要KID別再戲弄別人啦！
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