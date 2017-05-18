▲秀蘭瑪雅因插香習俗，無心在豬哥亮靈堂前笑出聲。（圖／記者林柏年攝，2017.5.18）

曾與豬哥亮合作《萬秀豬王》的秀蘭瑪雅18日中午也現身他靈堂上香，憶起當時的巡迴秀，她相當感謝豬大哥，有他的幫忙，才能創造出不少笑果。

秀蘭瑪雅自嘲少根筋，說在靈堂上香時，見有人用右手插香，就想到看過新聞稱習俗上得用左手，所以有不小心笑出聲，覺得當下失禮很不好意思。此外，她很感謝豬大哥過去的提攜，因自己口才不好，他幫了不少忙，很希望豬哥亮能待久一點，現在離開了，願他一路好走。

話鋒一轉，秀蘭瑪雅提到豬哥亮小兒子，說他第一天到靈堂時很緊張，怕被媒體追問，沒想到情況跟自己想像有落差，現在已不對媒體感到畏懼。

▲秀蘭瑪雅至豬哥亮靈堂上香。（圖／記者林柏年攝，2017.5.18）