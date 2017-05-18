冠佑荷包哭哭 五月天洩行程「堵到就請客」NOWnews今日新聞 (2017-05-18 14:47)
五月天近日在香港舉辦演唱會，出國開唱不忘出遊，臉書粉絲頁逗趣發文，開出「如果遇到我們，某人會請客喔～」的條件。沒想到團員們陸續爆料冠佑行蹤，就是要讓冠佑請客請到手軟，孩子氣的舉動笑翻所有粉絲。
阿信最先在臉書寫上：「冠佑明天要去吃XX拉麵～」擔心粉絲不懂，還在留言處提示「一格一格的！」怪獸隨後也轉發貼文寫道：「冠佑明天要去吃一蘭XX。」石頭也湊一腳的說：「冠佑住在我的樓下，隨時告訴你們他去哪！」瑪莎甚至更狠的直接透露時間點將會是晚上5點到8點間，要大家去九龍地區碰碰運氣。
看到團員們都使出全力，要自己一定得請客，冠佑本人也在臉書無奈說：「團員們接力更新，我剛收到最新情報，本人已將大鼓內現金取出，明日準時出發。」逗趣言論笑破粉絲肚皮。
關鍵字：
上一則：曾與阿妹合演 日男星中村獅童罹癌
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HAPPYHOME 施勝發6尺正樟木電視櫃UZ6-230-1
- 【top fan - Minka Aire】Wing 白色吊扇(F823-WH)
- 品家居 塔德5尺收納餐櫃組合-151.8x40.6x197.8cm-免組
- 鎮金店Just Gold 硬金Q版生肖吊墜-狗
- 湯尼熊 Tony Bear 小巨蛋嬰兒安撫旋轉搖椅(藍/粉)
- 10速黃金輕量鏈條，輕量化、換檔快速設計，跑車用，TAYA鏈
- 【JELY】晶采絕倫 0.50克拉H&A八心八箭完美車工鑽戒
- 床台 雙人5尺 達拉斯 床頭箱+抽屜床底 不含床墊 品家居
- 【Pioneer先鋒】主聲道揚聲器(S-81-K)
- 【EC_DVD】Aquarius 9吋行動DVD播放機(支援RMVB)
竹聯大佬喊話「江湖道義」 債不留謝金燕【NOWnews今日新聞】
張甯兒甜曬時尚穿搭 網友驚呼：好像許純美【NOWnews今日新聞】
豬哥亮長子靈前擲筊 「為子孫好」土葬改火葬【NOWnews今日新聞】
坎城影展【NOWnews今日新聞】
謝金燕搭機赴美演出 素衣不語（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》