▲五月天成員接力洩露冠佑行程。（圖／翻攝自五月天臉書，2017.05.18）

五月天近日在香港舉辦演唱會，出國開唱不忘出遊，臉書粉絲頁逗趣發文，開出「如果遇到我們，某人會請客喔～」的條件。沒想到團員們陸續爆料冠佑行蹤，就是要讓冠佑請客請到手軟，孩子氣的舉動笑翻所有粉絲。

阿信最先在臉書寫上：「冠佑明天要去吃XX拉麵～」擔心粉絲不懂，還在留言處提示「一格一格的！」怪獸隨後也轉發貼文寫道：「冠佑明天要去吃一蘭XX。」石頭也湊一腳的說：「冠佑住在我的樓下，隨時告訴你們他去哪！」瑪莎甚至更狠的直接透露時間點將會是晚上5點到8點間，要大家去九龍地區碰碰運氣。

看到團員們都使出全力，要自己一定得請客，冠佑本人也在臉書無奈說：「團員們接力更新，我剛收到最新情報，本人已將大鼓內現金取出，明日準時出發。」逗趣言論笑破粉絲肚皮。

▲五月天成員一來一往的對話笑翻粉絲。（合成圖／翻攝自臉書，2017.05.18）