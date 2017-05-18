（中央社記者張謙香港18日）香港政府為了解決民眾的住房問題，正透過第三者研究拓展郊野公園的可行性，預計可容納9萬人，但此舉勢必受到頗大阻力。



香港房屋協會昨天公布，受政府委託，正研究在大欖及馬鞍山郊野公園邊陲興建公屋或長者屋（類似台灣公共住宅、老年住宅）的可行性。



這項公布引起社會廣泛關注和爭議。



房屋協會為非政府機構，一般認為，政府會委託它進行相關研究，是要避開反對者與政府直接對抗的政治壓力。



對於相關研究，郊野公園及海岸公園委員會主席鄧竟成上午接受媒體訪問時說，議題具爭議性。



按照計畫，房屋協會預計最快在2019年會有研究結果。據報導，如果政府在這2幅郊野公園邊陲地方興建公屋，至少可以住9萬人。



香港地狹人稠，住房一直是個難題。近幾年來，本地房價持續飆漲，在市區的700或800平方英尺房屋，售價動輒超過港幣千萬元，更令房屋問題惡化。



行政長官梁振英上任以來，已先後採取多項措施打擊樓價飆升，但無論是商辦大樓或住宅的售價卻屢創新高，令市民叫苦連天。



為此，梁振英年前提出應該思考在郊野公園興建房屋。



郊野公園約占香港面積40%，是港人假日的好去處。近幾年來，港人日益喜愛到郊野公園行山，吸收新鮮空氣，親近大自然。



香港的郊野公園也吸引不少海外遊客出遊與深度旅遊。



因此，政府在郊野公園邊陲建屋的計畫，在社會上必將會受不少阻力。1060518