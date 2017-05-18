（中央社記者尹俊傑北京18日電）日本首相安倍晉三日前表示，希望7月赴德國出席20國集團（G20）峰會期間實現日中領袖會談。中國大陸學者認為，按目前氛圍，「習安會」有機會成局，且將具積極意義。



日本共同社17日報導，日中正在協調中國大陸國務委員楊潔篪6月訪日事宜。報導還說，楊潔篪訪日期間將會晤安倍晉三，雙方將以這次訪問為契機，促成安倍與中國大陸國家主席習近平會談。



澎湃新聞今天報導，上海復旦大學日本研究中心主任胡令遠表示，按照目前氛圍，中日領袖實現會談「還是比較可能的」。



中國社會科學院日本研究所副所長楊伯江說，如能實現「習安會」，意義是積極的。



楊伯江認為，日本面臨更嚴峻的國際環境。南韓總統文在寅就任後，要求重新審視慰安婦問題；菲律賓與中國大陸關係改善，使日本在東南亞失去施力點。這都促使日本想進一步改善和中國大陸的關係。



代表日本參加「一帶一路國際合作高峰論壇」的自民黨幹事長二階俊博16日在北京釣魚台國賓館會見習近平。日本經濟新聞報導，二階向習近平轉交安倍3頁的親筆信時，請求習近平當場閱讀，有違外交慣例。



報導指出，安倍在信中表達，希望構築日中友好關係、保持對話，爭取在合適時機實現互訪。安倍並盼望日中相互合作解決北韓問題，並在「一帶一路」構想上加深對話與合作。



針對日媒報導楊潔篪將訪日，中國大陸外交部發言人華春瑩17日在記者會上說「沒有消息可以發布」。



她表示，中日關係的確面臨機遇，也面臨一些「突出的挑戰」。日方應深思當前干擾中日關係改善進程的「問題和癥結」，並採取有效措施加以扭轉。



共同社指出，釣魚台列嶼主權爭議及日中歷史問題，讓雙方沒有讓步的餘地。此外，安倍政府親近台灣引發北京強烈不快也是事實。1060518