（中央社記者張淑伶上海2017年5月18日電）中國大陸將建設全國一體化的國家大數據中心，目的除了提高數據應用效率和使用價值，也是為了「加強安全監管」。



新華社報導，大陸工業和信息化部總工程師張峰17日在一場大會上表示，國家大數據中心在推進公共數據開放和基礎數據資源共享之餘，也要加強安全監管，打擊非法洩露和出賣個人數據行為，維護網路數據安全。



報導指出，大陸的數據總量正在以年均50%以上的速度持續成長，預計到2020年在全球的占比將達到21％。



張峰說，工信部將推進公共數據開放和基礎數據資源跨部門、跨區域共享，優先推動信用、交通、醫療、衛生、就業等領域的數據向社會開放。研究制定工業大數據發展路線圖，推動大數據和製造業融合發展。



此外，官方也將頒布推動電信和網路數據管理細則。



建立國家大數據中心，是去年10月中共總書記習近平在中共中央政治局會議的集體學習中提出，表示要實現「跨層級、跨地域、跨系統、跨部門、跨業務」的數據融合，作為「網路強國」戰略的部署。