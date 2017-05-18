廣州最早自來水 蘇東坡千年前規劃中央社 (2017-05-18 11:29)
（中央社記者張謙香港18日電）報導指出，中國大陸廣州市白雲山上有一處自來水設施，是早在一千多年就由宋代著名詞人、文學家蘇東坡規劃好的。
廣州日報今天報導指出，蘇東坡曾被貶至廣東惠州。1094年秋日的一天，蘇東坡從惠州到了廣州白雲山上的蒲澗寺。
蘇東坡回到惠州後，恰逢廣州瘟疫流行，全城苦無清潔水源，知州王古寫信向他求助。曾到白雲山一遊的蘇東坡，想起在蒲澗寺附近的見聞，頓時有了靈感。
他回信建議王古在滴水岩下建個大石槽，用5根大竹管引水，然後一管管接續，直入城內，城內又建一個大石槽，用5根大竹管分引至各處。王古接信後，喜出望外，立刻著手實施。
之後，東坡又寫了第二封信，建議施工時在每根竹管上鑽一個小孔，塞上綠豆，然後用竹釘封上，這樣一旦竹管堵塞，很容易就能查出具體的堵塞部位。
報導表示，這便是廣州最早的「自來水」工程，一千年前的廣州人第一次喝上了自來水。1060518
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