（中央社記者張謙香港18日電）據報導，中國大陸直- 19E出口型武裝直升機今早在哈爾濱完成首飛。已有國外客戶對這款直升機表示興趣並進行洽談，目前的潛在客戶主要還是大陸傳統軍售國家。



觀察者網綜合各方消息報導，上午9點30分，由中國航空工業自主研製的直-19E在哈爾濱哈飛機場首飛。



報導表示，直-19E的問世將成為「中國智造」的又一張名片，大陸國產直升機將邁出「走出去」的堅實一步。



據報導，直-19E的基本結構和直-19差不多，出口型直-19E主要的區別在於電子設備，比如火控系統、敵我識別和電子對抗等設施與解放軍自用版有所不同。



此外，直-19E的任務設備根據不同的出口國家會有變化，還能夠根據客戶的要求進行改裝，以及可以根據客戶的需求裝備國內外的武器。



據報導，已有國外客戶對這款直升機表示興趣並進行洽談，目前的潛在客戶主要還是大陸傳統軍售國家。



武直-10及武直-19為大陸較新型武裝直升機，前者為重型直升機，後者較輕型，在戰場上形成高低配搭。1060518