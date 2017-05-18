（中央社記者張淑伶上海18日電）中國大陸雲南省日前通報，有民眾購買的袋裝白米中混雜疑似塑膠顆粒物。官方調查發現，這些顆粒應是在運輸和包裝過程中不慎混入。



中新網報導，雲南省玉溪市紅塔區市場監督管理局12日接到舉報，民眾在食品店購買的白米出現顆粒，執法人員扣押13袋問題白米送檢。



經調查，這批問題白米包裝標識為「稻花香」（二級），生產日期皆在2017年4月，已售出27袋。



鑑定後發現，白色可疑顆粒物為食品用塑料包裝容器生產原材料聚對苯二甲酸乙二酯（PET），應是稻穀在運輸、裝卸過程中不慎混入，可排除人為故意摻假。1060518