（中央社台北18日電）因為曾經在公共交通工具上遭到不明男子性騷擾，大陸女孩張累累將頭髮染成粉紅色，穿上粉紅色衣服，和其他夥伴一起，走上街頭以自己獨特的方式，希望喚醒中國大陸社會的反性侵意識。



這名勇敢的女孩接受英國廣播公司（BBC）中文網訪問時，回憶自己遭性侵的過往。



還在念小學的她，一次搭公車準備下車時，手被一個成年男子握住，這個男子對她猥瑣地笑著，手無法掙脫。身邊的同伴不僅沒有幫她，還以「shame on you」（你真丟臉）的眼神看著她。



為了喚醒中國大陸社會對公共交通工具上性侵情況的注意，她和其他關注女權的朋友去年籌集人民幣4萬元，希望能製播中國大陸第1個反公共場所性侵廣告，卻被廣州市政府以廣告設計會引起公眾恐慌為由拒絕。



廣告無法製播，並未讓張累累就此放棄，反而決定改以自己的獨特方式進行。她染了一頭粉紅色頭髮，穿上粉紅色服裝，和其他100多位女權推動者一起，帶著廣告牌穿梭在中國大陸各大城市的地鐵與大街。



參加這個活動的南京女學生說，會參加是「對當時自己遺憾的彌補」。因為去年的十一長假中，在下著大雨、擠滿人的公車上，她也曾被陌生人摸了大腿，但因為害怕，擔心被報復，她並未反抗。



她希望能透過自己站出來，鼓勵其他女孩，希望大家能多點勇氣，不要姑息這種人，要勇敢反抗。



報導指出，這場反性侵活動將會持續1個月，張累累會將收集到的故事跟照片送到中國大陸交通部和廣州交通委員會，希望大陸官方能製播反性侵廣告。



被問到是否擔心活動的作用微小時，張累累說，沒有什麼努力是微不足道。也許改變沒有想像中那麼大，「會有效果的吧，我還是有信念的」，但一定要督促政府，如果不講嚴重性，永遠意識不到。1060518