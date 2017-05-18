（中央社記者尹俊傑北京18日電）南韓總統文在寅特使李海瓚今天起訪問北京，薩德部署問題預料將是商談重點。中共官媒環球時報社評說，南韓不應指望中國大陸接受薩德，但中國大陸專家認為薩德很難撤出南韓。



環球時報今天發表題為「特使來華，韓國不應指望中國接受薩德」社評，提到現任南韓國會議員的李海瓚被公認是「知華派」，訪陸3天探討的首要問題將是美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）。



環時認為，李海瓚此行除表達恢復中韓正常關係的願望，還會爭取北京對南韓新政府「難以逆轉部署薩德進程」的理解，探討淡化薩德問題對中韓關係負面影響的可能性。



社評寫道，北京對文在寅主張積極發展中韓關係，應給予鼓勵。但中國大陸反對薩德在南韓部署的立場應堅定不移，南韓新政府對北京的友好姿態，不能置換青瓦台對待薩德的「應有立場」。



環時聲稱，中國大陸人民已適應中韓往來的退潮，離開「韓流」，「少去韓國旅遊，中國遊客的選項多的是」。只要薩德繼續在南韓部署，中韓就很難恢復之前的合作水準，「這是中國全社會的底線」。



不過，南韓這次也同時向美國、日本、俄羅斯派遣特使，啟動「四強外交」。李海瓚與北京方面的商談結果無法單方面決定薩德部署的命運，因為這也關係到華府的態度。



遼寧社會科學院研究員呂超表示，南韓國內親美派勢力還很強硬，很難全面取消薩德部署。但美國要求南韓出錢，讓親美派很沒面子，加上南韓國內輿論批評，薩德部署暫停的可能性「還是很大」。



呂超說，文在寅上任後，中韓關係改善可以預期，「但也不宜盲目樂觀」。1060518