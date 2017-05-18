大陸發現勒索病毒新變種：UIWIX中央社 (2017-05-18 09:07)
（中央社台北2017年5月18日電）中國大陸國家計算機病毒應急處理中心表示，日前在進行病毒監測時，發現一種名為「UIWIX」的勒索病毒新變種正在蔓延，提醒電腦用戶提高警覺。
新華社引述中國大陸國家計算機病毒應急處理中心常務副主任陳建民的話表示，該中心與中國亞信科技公司在17日晚上，發現一種和日前大規模蔓延、讓全球電腦用戶哀鴻遍野的「WannaCry」勒索病毒類似的新變種病毒。
他表示，這個新變種勒索病毒採取和「WannaCry」類似的傳播方式，也是使用微軟公司Windows操作系統的SMB服務漏洞（MS17-010）進行傳播，會將受害用戶文件加密後重新命名，新文件帶有「.UIWIX」檔名。
陳建民表示，目前尚未收到有中國大陸境內用戶遭到感染情況報告。該中心正在對這個新變種病毒進行技術分析，也會持續關注最新的傳播感染情況。
他並提醒用戶，微軟已經針對Windows XP與2003等舊板操作系統發布MS17-010更新資訊，民眾可以上網http://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598下載更新。
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