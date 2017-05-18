想哭病毒大陸現變種 這次「想妹妹」中廣新聞網 (2017-05-18 08:40)
大陸中新網報導，上星期肆虐全球的電腦勒索病毒「想哭」，在大陸出現變種，而這款變種的新病毒，叫做「想妹妹」（WannaSister）。大陸電腦病毒專家認為，這可能是勒索病毒作者，為了躲避防毒軟體，而採取的新手法。
報導引述大陸「騰訊反病毒」實驗室研究人員表示，「想哭」勒索病毒，仍然在持續變種中，而他們發現，在中國大陸，已經有叫做「想妹妹」的變種出現了。
研究人員並表示，「想哭」病毒一直在持續更新與演化當中，他們也發現，有些病毒樣本，添加了不少圖片與無用的代碼，企圖混淆病毒分析人員的視聽。
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