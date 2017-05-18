台灣公投制新憲？葉望輝：台灣還沒準備好中廣新聞網 (2017-05-18 08:10)
美國前國安顧問葉望輝，日前在媒體專訪中指出，台灣目前有人盼望，能夠透過公投法補正方式，制定台灣新憲法，讓台灣走出國際。但是他認為「台灣還沒準備好」，去說服美國朝野政治人物，並影響輿論；因此，美國也並沒有深入思考，是不是要在這樣的議題上，支持台灣。
葉望輝說，對不少美國人而言，他們認為台灣目前已經民主化，經濟發展也有一定程度的水準，因此，會質疑台灣是否還有公投制憲的必要性。
葉望輝表示，台灣目前不只要是與白宮溝通，也需要讓華府、媒體，及更多美國人，瞭解台灣真正的需求。
葉望輝也說，不只是美國的支持，歐洲、亞洲以及其他的國際支持，一樣重要。
關鍵字：
上一則：國際油價１７日上漲
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Panasonic DMC-LF1．Panasonic 3L．Panasonic 鋰電池 LUMIX．panasonic na-v178vbs．Panasonic TH-42AS610W．panasonic gx1 機身．Panasonic 麵包機．Panasonic gf6 鏡頭蓋．PANASONIC 雙門冰箱．Panasonic NI-E250T-A．panasonic 除濕機 11L．Panasonic TH-50AS610W．Panasonic 國際牌 電冰箱．Panasonic 音波．Panasonic 國際牌變頻．Panasonic 40型 LED 電視．Panasonic 14-140mm II．Panasonic 42吋．Panasonic TH-55AS700W．Panasonic DMC 電池．panasonic 相機 zs7．panasonic zs10．Panasonic TH-42AS630W．Panasonic SD-RBM1001．Panasonic DL-SJX11TWM．Panasonic 冰箱 NR-F507T．Panasonic F-H14BND．Panasonic BD．Panasonic CW-G20SL2．Panasonic gx1 快門線
一個66萬億的市場打開！剛剛，香港收到中央發來的超級禮包【北京新浪網】
悉尼32歲華裔男子與妻子買9套房 計劃雙雙退休【北京新浪網】
中越聯合公報防新南向？陸外交部這麼說【中央社】
習近平會見斐濟總理姆拜尼馬拉馬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》