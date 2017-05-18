美國前國安顧問葉望輝，日前在媒體專訪中指出，台灣目前有人盼望，能夠透過公投法補正方式，制定台灣新憲法，讓台灣走出國際。但是他認為「台灣還沒準備好」，去說服美國朝野政治人物，並影響輿論；因此，美國也並沒有深入思考，是不是要在這樣的議題上，支持台灣。



葉望輝說，對不少美國人而言，他們認為台灣目前已經民主化，經濟發展也有一定程度的水準，因此，會質疑台灣是否還有公投制憲的必要性。



葉望輝表示，台灣目前不只要是與白宮溝通，也需要讓華府、媒體，及更多美國人，瞭解台灣真正的需求。



葉望輝也說，不只是美國的支持，歐洲、亞洲以及其他的國際支持，一樣重要。



