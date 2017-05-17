▲新竹縣議員高偉凱(右)周江杰(左)再度聯手出擊，搭檔總質詢。（圖／新竹縣政府提供，2017.5.17）

新竹縣議會縣政總質詢最佳拍檔高偉凱與周江杰兩位議員，17日再度聯合質詢，就溪南溪北的環保、社政、稅捐、教育、勞工等議題，提出多面向質詢，為轄區民眾爭取權益；如果兩人請辭事件成真，這將是他們在此屆最後一次總質詢，鄉親持續鼓勵慰留。

2位議員皆關心縣府是否有興建焚化爐計畫，以徹底解決溪南溪北的垃圾問題；縣長邱鏡淳表示，已指示環保局做通盤專案研究，在循環經濟再利用基礎下，找出一個對區域有利，可以解決大新竹地區垃圾問題的方式。

▲新竹縣議員高偉凱關心早療兒通報機制。（圖／新竹縣政府提供，2017.5.17）

在社政方面，高偉凱建議縣府應正視早療兒通報問題，周江杰也請縣政府落實通報機制，讓每個孩子都健康平安快樂長大；社會處長田昭容表示，發展遲緩兒童的早療有通報機制，首先由13鄉鎮市衛生所發現個案來源後，執行兒童異常發展篩檢工作，再通報轉介到相關單位，之後由衛生所持續追縱、評估及後續療育。

▲新竹縣議員周江杰關心竹東上館國小活動中心興建進度。（圖／新竹縣政府提供，2017.5.17）

另外，周江杰關心竹東上館國小活動中心興建進度，教育處長劉明超表示，興建過程按照合約進行，目前遇到地下涵管問題才延遲。高偉凱則關心竹北市東興國中與安興國小是否有興建活動中心計畫；教育處表示，皆屬二期工程規劃中。對於不適任教師的處理機制，高偉凱建議縣府，設外聘委員協助學校調查或設專審會的方式處置。

又到了房屋稅申報季節，2位議員希望縣府加強宣導，呼籲符合自用住宅稅率的民眾，儘早向稅捐稽徵機關提出申請，以維護自身權益。另外，高偉凱建議縣府設置職業疾病認定委員會，以維勞工權益。