嘉義縣為充裕地方自有財源，已自106年5月4日起公告課徵「土石採取景觀維護特別稅」，對縣內土石採取、標購土石以及違法採取土石者開徵特別稅，課徵年限為4年，財稅局提醒機關辦理土石標售案時，招標文件上必須註明「得標廠商應依據嘉義縣政府公布『嘉義縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例』規定，繳納嘉義縣土石採取景觀維護特別稅，本案土石價金不包含上揭稅款。」之字樣。

嘉義縣財政稅務局表示，依據嘉義縣制定的「土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例」，開徵土石採取景觀維護特別稅後，凡在嘉義縣採取、標售或價購土石的業者，每1立方公尺將徵收15元的特別稅，不足1立方公尺者可不計入課徵；標售或價購價格低於新臺幣15元者，按實際價格課徵，每件應納稅額在300元以下者，免予課徵。

嘉義縣土石採取景觀維護特別稅的納稅義務人，分別是依法取得許可的土石採取人、嘉義縣機關、事業辦理土石標購的得標人或價購人，以及違規採取土石的行為人。縣財政稅務局估計每年約可為嘉義縣庫增加2,400多萬元稅收。

財稅局亦提醒，機關辦理土石標售案時，招標文件上必須註明「得標廠商應依據嘉義縣政府公布『嘉義縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例』規定，繳納嘉義縣土石採取景觀維護特別稅，本案土石價金不包含上揭稅款。」之字樣，請標售機關及得標廠商配合新制。

