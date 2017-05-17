苗栗聯大校園徵才 提供2千職缺NOWnews今日新聞 (2017-05-17 19:49)
因應畢業季即將到來，苗栗縣政府在各大專院校一連舉辦4場企業校園徵才活動，最後一場今天在聯合大學八甲校區登場，約70家廠商提供2千個職缺，吸引不少青年學子前來面談找工作。副縣長鄧桂菊、苗栗就業服務中心主任陳懷峰、聯合大學副校長侯帝光皆到場為求職者加油打氣。
副縣長鄧桂菊表示，勞動部公布全台平均薪資，苗栗縣平均薪資35,766元名列全國第五，平均薪資還高於新北市及台中市，勞動條件優厚，歡迎優秀學子留在苗栗，也預祝即將步入社會的求職者都能找到理想的工作。
副縣長在巡視各求職攤位時，來自後龍的崑暘實業，除三節獎金、子女教育補助、健檢等各項福利外，還有戀愛基金，制度健全福利優渥，獲副縣長肯定，他也期許企業界營造出更好的勞動環境及各項福利，吸引更多優質人才加入，共創勞資雙贏
這次博覽會的廠商橫跨各領域，包含電子科技、資訊、行銷流通、製造業、運輸、政府機關及國軍徵才等類別，提供工程師、研發人員、儲備幹部等近2千個熱門職缺，參與廠商有台灣高鐵、網銀國際、日月光半導體、力晶科技、中華映管、正新橡膠、台全電機及台灣玻璃等知名廠商共同徵才，吸引不少「準」社會新鮮人面試。
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