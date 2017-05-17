浩鼎公司董事長張念慈因涉嫌行賄前中研院院長翁啟惠，被依貪污等罪起訴，並遭限制出境、出海。但日前張念慈岳父過世，他以赴美奔喪為由，聲請暫時解除境管，士林地方法院今(17)日裁准張念慈得以6000萬元交保，解除境管13天。

張念慈的岳父上月24日於美國逝世，預定在本月27日舉行喪禮與追思會，張念慈聲日前提出訃聞，聲請在5月20日至6月1日暫時解除境管，以赴美參加岳父喪禮，士林地院當時認為證明力薄弱，要求張念慈補件，他趕緊透過親友申請岳父的死亡證明，並於近日補件完成。

合議庭指出，張念慈雖然犯罪嫌疑重大，但沒有羈押必要，對其境管是為了確保訴訟程序能順利進行。法官審酌，張念慈在案件偵查期間曾數次聲請暫時解除境管，且都有如期返台，加上這次聲請暫解境管的時間不長，因此裁准聲請。