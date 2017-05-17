▲女警找回貴賓犬。（圖／記者林重鎣攝2017.5.17）

太平區1位50歲的曾姓婦人，16日傍晚急忙跑到坪林派出所向值班正妹女警陳芳馨求助，稱自己飼養的貴賓犬走失了，希望警方幫忙。女警除請同仁前往失蹤地點附近協助尋找外，當下靈機一動上各社群網站爬文，看到有民眾PO文「誰家的狗狗走失了」。女警比對特徵及尋獲地點相符，趕緊私訊給化名「小婷」的女子，飼主聞訊後趕緊至派出所等待，見到愛犬時喜極而泣，頻感謝警方的協助及尋獲女子的愛心。

太平警分局坪林派出所警員陳芳馨，下午7時許受理曾姓婦人紅色貴賓狗走失案件，婦人向警方表示，飼養多年的愛犬「豆豆」在自家附近走失了，無植入相關晶片，特徵為胸前掛有紅色胸背袋，希望警方協助找尋。女警除請同事前往走失地點尋找外，因自己也是有飼養柴犬，知道飼主著急的心情，因常常會流覽關於小狗的社群網站並經驗交流，有時會看到協尋的消息，忽然靈機一動，立即上網爬文，並在相關社群網站張貼消息，約2個小時左右，最終發現化名「小婷」的女子在「我是太平人」社群網站PO文，「誰家的狗狗走失了」，趕緊私訊給女子，終於完成這樁任務。

當狗狗再次見到主人時，激動地飛奔撲向主人懷裡，雙方緊緊擁抱，曾姓婦人除喜極而泣外，非常感謝警方協助及尋獲女子的愛心。