▲新竹縣內灣商圈傳出有鏢客流竄兜售假貨，橫山警分局宣示打擊不法。（圖／橫山分局提供，2017.5.17）

新竹縣內灣商圈每到假日吸引大批人潮，連帶著也引來「鏢客」在當地流竄、兜售假貨，為了打擊不肖業者惡劣行徑，橫山分局聯合縣府環保局菸酒科稽查員在17日突擊稽查商圈攤商，並全力查緝違法兜售假貨的鏢客，宣誓必將驅離鏢客。

橫山警分局有鑑於議員關切在內灣商圈的鏢客，兜售買假貨、哄抬價格將毀損商圈聲譽，17日結合縣府環保局菸酒科稽查員逐一突擊商圈攤商，並於商圈內傳統雜貨店當場查獲公開販賣的假菸。

▲新竹縣橫山分局在內灣商圈查扣假菸，宣示打擊不法鏢客。（圖／橫山分局提供，2017.5.17）

警方在現場查扣疑似假菸數包，並由縣府菸酒科帶回檢驗並向上溯源，後續警方將會同縣府傳喚周姓賣家到案說明，也採樣將化驗品名「阿里山Ace」紙菸成分以釐清，縣府則依違反菸酒管理法第31條未標示製造商開罰。

▲新竹縣內灣商圈傳出有鏢客流竄兜售假貨，橫山警分局宣示打擊不法。（圖／橫山分局提供，2017.5.17）

橫山分局分局長高德昌呼籲賣買管道陷阱眾多，只要發現可疑不法，隨時可打「165反詐騙專線」或向當地警察機關洽詢，確保不受詐騙，「多一分警覺，就能多一分保障」，查緝詐欺犯罪，向為警方重點工作，本分局亦將持續查緝詐欺等不法行為，維護社會治安，使民眾享有安全、健康的生活環境。