（中央社記者張榮祥台南17日電）南檢持續偵辦林奕含案，媒體報導，藍營政治人物曾和檢方協商陳姓補教老師到案說明時間，南檢發言人陳建弘今晚嚴詞否認說「這怎麼可能？」。



才女作家林奕含案備受關注，台南地檢署全力偵辦，也證實曾傳喚陳姓補教老師到案說明，未料媒體驚爆有政治力介入，有藍營政治人物和檢察官協商後，陳姓補教老師才應訊。



陳建弘今晚嚴詞否認說「這怎麼可能？」。他表示，南檢發傳票給陳姓補教老師，時間是訂在下午 5 時，目的是怕驚動媒體；陳姓補教老師在 2 名律師的陪同下，傳訊當天下午 4 時許就抵達南檢。



陳建弘表示，同樣的道理，檢方第一次發傳票給林奕含的父母，傳喚時間也是下午 5 時，不同的是，林奕含的父母未到署說明。1060517