女疑燒炭輕生 隔壁房客險遭殃中央社 (2017-05-17 19:51)
台南市1名女子疑似在租住處燒炭自殺，一氧化碳還從浴室通風管擴散到隔壁鄰居的房內，導致鄰居也陷入昏迷，所幸即時搶救。圖為女子房門被以膠帶封住。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年5月17日
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