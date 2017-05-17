（中央社記者劉世怡台北17日電）浩鼎生技董事長張念慈被控行賄前中研院前院長翁啟惠案件，遭限制出境。張念慈以岳父過世須赴美奔喪為由，聲請暫時解除限制出境。士林地院今天裁准6000萬元具保換解境13天。



裁定指出，張念慈的岳父今年4月24日在美國逝世，並將於5月27日在美國加州舉行喪禮與追思會，張念慈聲請在5月20日至6月1日間暫時解除限制出境，以赴美參加岳父喪禮。1060517