張念慈赴美奔喪 6千萬換解境13天中央社 (2017-05-17 19:22)
（中央社記者劉世怡台北17日電）浩鼎生技董事長張念慈被控行賄前中研院前院長翁啟惠案件，遭限制出境。張念慈以岳父過世須赴美奔喪為由，聲請暫時解除限制出境。士林地院今天裁准6000萬元具保換解境13天。
裁定指出，張念慈的岳父今年4月24日在美國逝世，並將於5月27日在美國加州舉行喪禮與追思會，張念慈聲請在5月20日至6月1日間暫時解除限制出境，以赴美參加岳父喪禮。1060517
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
陳星稱「畢業後才認識」 林家人翻出榜單打臉【NOWnews今日新聞】
飯店談判內幕驚 傳陳星妻逼林奕含下跪【NOWnews今日新聞】
陳昭榮農舍違規 宜縣府裁罰12萬【NOWnews今日新聞】
20萬買越童工 移民署救出11童逮34人【中廣新聞網】
國三關西段車禍 南下只剩路肩嚴重回堵【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》