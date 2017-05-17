傳訊陳星有政治力介入協商？南檢駁斥NOWnews今日新聞 (2017-05-17 18:55)
疑似涉及女作家林奕含誘姦風波的補教名師陳星，事發以來始終沒有露面，但南檢日前證實陳星已到案說明，引發外界好奇，為何陳星當日行程沒被連日來守候在住宅的媒體察覺？周刊今(17)日報導，陳星被傳喚後，透過與藍營人士良好的人脈關係，與南檢協商後才前往應訊。對此，南檢17日也出面駁斥這樣的說法。
據《周刊王》報導，因陳星先前曾在南部補習班任教，熟識不少藍營人士，在得知被傳喚後，與南檢協調，南檢遵從陳星的意思，當日下午5時過後才前往應訊。應訊當日，陳星經由友人駕車，多次與檢方聯繫確認，並引導將車輛駛往地下室，直接透過電梯通往指定樓層，接受約莫2至3小時的訊問，結束後再由友人載回中部住處，以此躲避外界。
17日下午南檢也出面駁斥這樣的說法。南檢表示，檢方辦案一定是依法、依程序偵辦的，不會受到政治力的介入與影響。傳訊陳星的傳票，是由檢方親自派員拿到台北，陳星妻子收受後，雙方約好9日下午出庭應訊，過程中沒有任何政治人物介入協商。
■ NOWnews提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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