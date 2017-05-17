（中央社台北17日電）中國大陸遼寧省一個名叫白寶貴的前中共村支部書記，由於侵吞應發放給村民的公款，且勾結黑幫霸占村有財產，還白吃白喝。經過舉報，白寶貴被查落馬且移送法辦，村民聞訊則放鞭炮慶祝。



人民日報報導，白寶貴曾任遼寧省北票市上園鎮朝陽寺村的支書。在任期間，官方曾發放27戶村民共人民幣161萬元的農作物賠償損失。但他隱瞞事實真相，在扣除相關費用後，實際發到村民手上的僅40.67萬元，白寶貴則侵吞了45萬餘元。



此外，白寶貴還違反規定，為妻子的弟弟等人違法取得貧戶身分，以詐取危樓改造金6萬元。



報導指出，白寶貴在任前曾與他人打架門毆，持器械將他人打傷，並與黑幫合夥採取恐嚇、利誘等非法手段，霸占村內的採石場，讓村民敢怒不敢言。



2013年，朝陽寺村的中共支部委員會及村民委員會換屆時，白寶貴指使閒雜人等拉票。在當選村委會主任後，又違規花費招待費用26.6萬餘元，卻以公用名義核銷，還賒欠餐費逾19萬元。



之後，白寶貴面對北票市紀委調查時還予以對抗，指使妻子招徠村民集體簽名請願，意圖向紀委施壓。但北票市紀委最後仍對他採取「雙規」（在規定時間、地點向紀檢單位交待問題），並追回違紀資金37.6萬餘元，並還給村民。



報導說，白寶貴已於今年2月被「雙開」（開除中共黨籍及政府公職），並被移送司法機關偵辦。朝陽寺村村民聞訊後，不但奔向走告，還放鞭炮慶祝。1060517