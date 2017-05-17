2017年5月17 日，海航現代物流集團與陝西省農村信用社聯合社（以下簡稱「陝西信合」）在西安簽訂100億元綜合金融合作協議。陝西信合省聯社主任張全明、副理事長陳又林及相關部門和機構負責人，海航現代物流集團董事長兼首席執行官張偉亮、運營總裁李同雙等首席官團隊成員出席簽約儀式。

海航現代物流是世界500強海航集團旗下的大型物流產業集團，2017年初落戶西鹹新區，專注於構建高價值產業全球供應鏈樞紐，旨在打造面向全球、貫穿物流全程的數字物流生態體系，為客戶提供全方位、一體化的物流管理和服務。海航現代物流業務涵蓋航空貨運、機場管理、倉儲物流、物流金服和智慧物流五大業態，管理成員企業逾40家，總資產超過1800億元。

陝西省農村信用社聯合社屬於地方性金融機構，作為「陝西人的銀行」，全省營業網點近3000個，從業人員3萬餘人，業務規模和機構網點數居全省同業前列。近年來，在陝西省委省政府的堅強領導下，陝西省農村信用社聯合社勇於擔當，積極作為，全力助推實體經濟發展，各項工作取得穩步進展。截至2017年4月末，陝西信合各項貸款餘額2693.03億元，名列全省同業第二，各項存款餘額4641.06億元，位居全省同業首位。

陝西物流業發展中長期規劃（2015-2020）中，明確提出要加快培育壯大物流企業，支持有條件的企業全球布局物流產業鏈。同時，陝西提出以西鹹新區空港新城為依託，打造「中國孟菲斯」，建設臨空經濟區。

根據《協議》，雙方將配合國家「一帶一路」建設，在陝西獲批國家自貿區之際，充分發揮業務協同優勢，在航空貨運、物流金融、智慧物流、信貸資金等領域開展更深入、更全面的合作，共同助力陝西「追趕超越」目標及「中國孟菲斯」建設！

簽約儀式現場