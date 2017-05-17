近期段子集錦

前言：以下為@向小田 近期段子集錦，備註前方高能，心理承受能力不足者請切勿繼續往下觀看。切切。

1、對許多人而言，攀登高峰是一件很有挑戰的事，要付出多少努力，才能成功登頂。然而對股民而言，他們往往不費吹灰之力就站在了山頂。

2、一個人生命中最大的幸運，莫過於在他的人生中途，即在他年富力強的時候事業成功了。

3、馬雲說，當年他開始創業的時候，也覺得什麼比爾蓋茨啊巴菲特啊郭台銘啊把能做的機會都做了，後來是完全靠自己，才走出一條路。對現在的年輕創業者來說，往上一看，確實會發現機會都被人做了。中國人才太多，幾乎什麼樣的事情都被人在嘗試。然而正是這一點才讓創業有意思，走別人沒走過的路，掉別人沒掉過的坑，最後九死一生，活過來算你命大。

4、韭菜這種植物，不割，它們會膨脹成焦慮的中產階級。

5、「許多人問我，在中國辦企業，成功的關鍵是什麼？我送給他們一句話：堅持聽黨的話，跟政府走，按照市場規律辦事。」

6、人作為一種生物，有三大最基本的需求：生存、繁殖，以及上網。如果非要去掉一種，很多人會選擇去掉繁殖。

7、中國互聯網行業市場競爭的主要手段：1）砸錢，狠狠砸錢，不賺錢把競爭對手拖死；2）挖人，狠狠挖人，把競爭對手管理團隊挖空；3）抄襲，狠狠抄襲，讓你的生意瞬間有幾百個複製。

8、比如說我的一個朋友，堅持做珠寶生意。當年為了弄幾個櫃檯，買了一棟樓，現在樓的價值比做這麼多年生意賺的還多。這個案例告訴我們，只要堅持做實業，資本有一天就會給你回報。

9、80后確實牛逼，房價這麼漲，股市這麼跌，他們竟然還有閑錢。不得不服。

10、高三的時候，很多同學準備考試壓力很大。記得當時宿舍有個同學，教給同學一個辦法，就是冥想運氣，讓氣從丹田出發，經過任督二脈大周天，最後再回到丹田。這樣循環幾次，內心就平靜了，達到了inner peace的境界。我當時還試了，效果真的不錯。畢業后，教這個土方法的同學後來去南京開了保健品公司，很快就發財了。

11、我念小學的時候，特異功能特別流行。當時有一個高人，還到我們當地政府小禮堂，表演了隔空取物這樣的技術。當時圍觀者人山人海。我記得學校裏面不少人跟著去學特異功能，後來不知道他們怎麼樣了。

12、直到1999年，我們中學依然有人相信，金庸武俠中那些門派、功夫，都是真的。

13、在群里聊天，我說，中國的繁榮離不開製造業。很多人說，現在製造業根本不賺錢，還是炒房來得快。很多人呼應，確實如此，還是炒房吧。還是炒房吧。還是炒房吧X3。說得好像真的有錢炒房似的。

14、剛才騎摩拜單車，發現車籃子裏面正中心被貼了一張售樓廣告。果然線下流量就這樣被別人免費收割了。

15、一年的三分之一過去了，感覺自己什麼都沒做，國民經濟GDP卻增長了6.9%，仔細想想太可怕了，萬一我們開始努力，那經濟豈不是要過熱？

16、新區政策出來，都紛紛跑去炒房；供地政策出來，又都說影響不大。現在在炒房團中已經形成了「兩個凡是」：凡是對房價上漲有利的政策，不管有沒有落實，堅決相信；凡是對房價上漲不利的政策，不管有沒有落實，堅決不信。

17、誰能想到，說好的「允許和鼓勵一部分人先富起來,先富帶動后富,最終實現共同富裕。」結果先富起來的人買了房。

18、中介：現在雄安沒房了，環雄安地區的房要不要？地點沒有雄安好。 炒房團說：行啊，就當買些雄安的郊區房等升值，房在哪個地區？」 中介：北京和天津你們考慮嗎？

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