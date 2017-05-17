提到重慶大家會想到什麼？火鍋，熱，山城，漂亮女孩？

我曾在重慶學習美術，住了小半年，也算是對重慶有了一定的了解。但一直很遺憾，沒機會去瞧瞧重慶著名的十八梯。大學時，老師給我們看過他去十八梯拍的照片，很驚奇，在繁華的城市裡還有如此老舊的地方。它不同於一些旅遊景區的古鎮，保留著重慶最原始的城市地貌。在我眼裡，十八梯代表著曾經的重慶，代表著土生土長的重慶人所成長的環境。

時隔五年，去年國慶節，我終於有機會再次來到重慶。對中國的城市來說，五年時間足以造成很大的變化。我不知道重慶變成什麼樣了，但是我依然期待，十八梯還是當年老師在上課時給我們看的樣子。

我從十八梯由上而下，這是我在接近它時看到的第一個場景，拆遷中的樓房。我很難想像下面的十八梯會是什麼模樣。

接著往下走，破爛的窗戶和已經沒了字的招牌。很明顯，這裏已經沒有人居住，它和電影《從你的全世界路過》的十八梯完全不一樣了，一時間我有點接受不了。五年前我在重慶居住時，完全有時間來這裏的。

眼前是正在拆遷的十八梯，遠處是高聳的在建高樓。石階兩側，貼滿了當地居民曾經的生活場景。這些照片用來隔離正在拆遷的房屋。

繼續走。這應該是一家經營了多年的老商鋪， 如今仍在營業。不過裏面已經沒什麼顧客了。

有些老居民拿出自己家裡的舊衣物、小物品，在這條狹長的街道變賣。背景的照片是居民們曾經的生活場景。

這樣的場景可能也只有在重慶才能見到。正在拆遷的十八梯，依然還有隨處能見的「棒棒兒」。

走到最下面，也就是十八梯的盡頭了，這裡有絡繹不絕的遊客和我一樣拿著手機拍照。

我沒能見到以前的十八梯，只看到了它改變過程的一部分。對我來說，這可能是一種遺憾，但對於一直生活在十八梯的居民來說，不知算不算一件好事。他們搬去了哪裡？

*本文來源於：界面新聞，作者：銀松。

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