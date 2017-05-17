天氣還沒這麼熱的時候，經常會在公司附近推車賣紅薯的老爹爹手裡買一個解解饞。有次和一個湖北的女同事去買紅薯，她張口問有沒有勺子。老爹爹居然真的從旁邊的塑膠袋裡拿出來一個遞上去：「你是fu北人吧？全中國就你們會講究。」

女同事不經誇，聽著高興，說再多買兩個回去給老公和小白，我心想南方人果然會做生意。

「吃苕不用勺難道不苕？」湖北人管紅薯叫「苕」，他們的方言里，「苕」還有蠢逼的意思。

對於一個地道的武漢人來說，直接啃紅薯的行為無異於是在吃翔。不諳世事的外地人只有用嘴刨完一整根，屎一樣的干紅苕沾在胡茬上迎風飄揚的那一刻，才能懂得用勺吃苕的生活禮儀。

就像在一個老逼的飛行視角里，Roll根煙最講究的是用唾液封印煙紙的儀式感，初來湖北的外地人是不能理解為何要用勺子剝奪口齒和整塊紅薯完全交融的權利的。

上一秒還在咆哮「難道你們喝啤酒還要用吸管」，下一秒就「勺子真他媽好用」的外地人在天生優雅的鄂式吃法面前，活脫像徒手啃完兔頭的外國人。

湖北人都有勺子依賴症，不管是獼猴桃火龍果還是榴槤，只要是肚子里有東西的都想拿勺子捅

上次保安老王去武漢出差，著急見客戶，就在路邊買了個紅薯當早餐。賣紅薯的老大爺剛要給他勺子，他眉頭一皺，擺擺手說不用。

直到老王發現武漢的紅薯跟北方的口感完全不一樣，軟踏踏黏糊糊，漏出的汁滴滿了袖口，看著路過蹲在街口拿勺子嗦紅薯的身穿白背心的老大爺時，他突然有些慚愧起來。

弄得滿手都是灰的老王就是個外地土包子，根本沒有吃過武漢烤得最地道的紅薯

在武漢的街頭，你能買到的烤紅薯大都介於糊狀和膏狀之間，那裸露的果肉斷層，飽和的暖黃色，讓人無法拒絕的纖維紋理，只有勺子能夠精準縱橫。

不同於拿夜店點酒的范兒去煎餅果子攤裝逼：「too much sauce，夾蛋要double」，用餐具吃紅薯是一種更內斂實在的市井式優雅。

雖然少了一層層剝開外皮時那種親手扒掉舞娘裙子的快感和期待，但不一樣的打開方式帶來的是不一樣的生理體驗。

由於澱粉飽滿的紅薯富含氧化酶，而氧化酶會在人的胃腸道里產生大量二氧化碳，老一輩的都知道紅薯吃得過多是會腹脹打嗝甚至放連環屁的。

武漢人的經驗告訴你，勺子在刮取烤紅薯的時候就已經將紅薯進行了分解，再加上吃的速度比較慢，就能有效緩解公共場合的尷尬。

姑娘們用勺子吃紅薯還能防止烤焦的紅薯皮弄花妝容，抿著嘴慢慢吃，三五成群，滿臉喜悅，彷彿美食與個人形象不可兼得的真理在湖北女人這裏用一根勺子就能顛覆。

「武漢的女生是我見過最不會考慮『老娘這樣會不會不招男人喜歡』的生物了」，

一個在武漢讀了四年大學的男生說。

事實上和吃西瓜切著吃兩三瓣就能飽，拿勺子吃卻能吃掉一整半的原理一樣，她們的優雅會在挖空薯肉后的一個飽嗝里瞬間崩塌。

更多情況下，湖北人在乎的是拿著勺子對紅薯下手的那一刻，就像外科手術醫生準備用微創手術在病人的腹部鑽孔，挖下去，肉剔完后依然保持原有的形狀，形成一個鏤空雕塑，然後取出裏面發炎的闌尾，這種快感不亞於用挖耳勺掏出了一塊緊緻耳垢的酣暢淋漓。

鏤空一顆紅薯需要多少技術含量不用多提，但湖北人會的遠遠不止這些。邊走邊吃熱乾麵這種都是低級的，高階的是湯麵和麻辣燙，配合步伐頻率和手臂動作，滴水不漏，穩穩噹噹。

沒出過省的湖北人一度天真地以為邊走邊吃是全國人民的基礎技能。事實上，在路上胡吃海塞而不用在意路人眼光的大城市，除了武漢可能在全國找不出第二個。

不管是加牛肉酸豆角的熱乾麵、三塊五一份的黃金糯米豆皮還是面窩油條湯包，什麼狀態的食物在武漢人善用環境解決「過早」問題的生活語境里，都有不一樣的解讀。

歷史上，武漢人「過早」從來不受地域和空間的限制，沒有座位照樣能活得風生水起，但沒有勺子是一定吃不了紅薯的。

在這座素有早餐之都的城市裡，居民把吃早餐叫做「過早」

當初紅薯在明朝時被引進到湖北時，帶來了生產力的保證，並不需要嚴苛的種植環境和精心的田間護理，蘊含的熱量很快就帶來了人口激增。

這不是一個普通的苕，一旦插上勺子，它就是一塊解放了生產力的紅薯。所以記住，在湖北吃苕，你就得遵守湖北人的規則。

和「蒙古漢子都騎馬，雲南老表吃孔雀，新疆商人挎大刀」這種說出口就會被罵傻逼的段子不一樣，湖北人用勺子吃紅薯似乎是一件外地人有目共睹、本地人心照不宣的事

在武漢待過一段時間的人多多少少都會對521或者公交車司機飆車的江湖有所耳聞，但學會在疾馳的公車上掌握勺子的正確使用方法，才是外地人融入武漢過早生活必須邁過去的坎。

「只有在紅燈前你才能發現公交車上有多少個吃著烤紅薯的武漢人。」

這是武漢獨有的風景線，急剎車后，手持過早利器的乘客們能在瞬間保持步調一致臨危不亂地拿出勺子，抓住時間的空隙大快朵頤。

紅燈停吃兩口，綠燈行抓扶手，在公交車上吃紅薯得配合著路況和司機的脾氣

當滾燙金黃的紅薯肉在臉上炸開的時候，外地人在恍惚中看到了一把帶閃爍著本地人智慧光環的不鏽鋼小勺，勺子折射著窗外的陽光，明晃晃地閃瞎人的眼。

捧著紅薯，拿勺子在漂移的公交車上做一回雕刻「過早」生活的米開朗基羅，這是你在這座永遠修不完橋、鋪不完路的城市裡唯一能夠主宰的創作。你要在車上扒紅薯皮騰不出手來，興許帶勺的武漢人還能滿臉鄙夷地給你讓個座。

除了武大櫻花和熱乾麵，外地人對武漢的認知還多了一把「勺子」

如果恰巧對面坐著吃湯麵的大哥，還能在紅薯雕塑剛好做完，最後一口湯剛好下肚的時候一起下車，再把紅薯皮和外賣盒同時扔進公交車站旁的垃圾桶，無需多言，一個眼神交匯就知道彼此都是深諳生存之道隱於鬧市的術士。

現在的武漢，推車賣紅薯的越來越少，取而代之的是用方便衛生和新奇包裝來吸引年輕人眼球的連鎖紅薯店，但不管品牌和口號如何變化萬千，不變的總是在你付錢后售賣員送給你的一把勺子。這把勺子如同一枚遺產，向那個走街串巷的街頭智慧時代致敬。

長勺、扁勺、方形勺、木勺、紙勺、塑料勺，無論商家研發出來何種勺子，用勺吃苕顯然已經成為了這座城市的獨特文化。

用勺吃苕是一種精神，它區別於上海的小資享受，不是北京舉手投足的貴族氣，也不是深圳生機盎然的中西合璧。

這是只有在武漢這座充滿衝突卻極具包容性的城市才醞釀出來的生活習性。

在某個深夜，你坐上計程車，司機總有一顆和前面521一比高下的心，車載音響里放著永遠都完不了的生命之餅。路過長江大橋的時候，看到有學生打扮的情侶，拿勺子互喂紅薯，嘴裏咂摸著最後一塊熱騰騰的肉，腳下流著亘古延綿的長江水。

只在一瞬間，塵土飛揚瑣碎世俗的武漢好像變得溫柔可愛，白天的它只是把生活表現地太真實，就像愛說真話的人可能會招人煩。

當你窩在北京五環外的出租屋裡，隔壁的鄰居一個都漠不關心，每天陪伴你的只有手機和忙不完的工作時，你就能想起年少時的冬天，那個願意捧著三塊錢的紅薯和你你一勺我一勺的人了。

*本文來源於：界面新聞。作者：公路商店。如有侵權，請聯繫我們進行刪帖。興證資管傳播上述信息不代表讚同作者觀點。其觀點僅供參考不作為投資決策依據，如投資者根據該觀點進行投資行為結果由投資者自行承擔。投資有風險，決策需謹慎。

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