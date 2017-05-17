山石密語：揭秘明天系拆分帶來的機會北京新浪網 (2017-05-17 19:00)
在金融監管開始「放鬆」的影響下，近日大盤終於迎來企穩反彈的行情。隨著短線反彈行情的到來，市場熱點紛紛湧現。在上期的「山石密語」中，曹山石曝出了電解鋁供應端改革和明天系資產拆分的機會，相關板塊個股近日均有不俗的表現。神秘的明天系拆分究竟有何重大進展？供給側改革主題還有哪些重磅機會？5月18日周四早8點半，山石密語將為您獨家揭秘。
曹山石表示，金融監管是大趨勢，不會就此結束。所謂的政策協調只是強調底線思維，影響監管節奏的快慢，而不是就此放鬆。這段時間還要密切留意債市走勢變化，待債市企穩后，A股才能迎來平穩心態。債市走勢為何能夠影響A股？本輪市場反彈行情還能持續多久？5月18日早8點半，山石密語將為您帶來精彩解析。
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