本文系融360專欄作者「道君說財」原創作品，僅代表作者個人觀點，不代表融360官方立場，轉載請聯繫作者授權。

最近，咱們的馬雲爸爸悄悄地給在座的各位送上了一筆錢，本君也領到了，但我希望永遠用不上這筆錢。

這筆錢到底是何方神聖？

支付寶官方是這樣描述的：

1、60歲以下的消費者，每進行一次線下支付，就能領取一份健康險保額，保額可以隨著支付筆數不斷累加。

2、這款「極簡版」重大疾病保險，點擊領取后就可生效，投保前不需體檢，保險期限一年，期間一旦被確診了國家規定的最常見25種重大疾病之一，就可以在支付寶里直接申請在線理賠。

3、 理賠的流程也比較簡單，填寫確診疾病信息，提交證明材料，待身份和材料確認真實后即完成理賠。

而僅僅剛過20天，支付寶官方就公佈：目前已經有1300萬人領到這筆錢，成為這個健康險保民了！

那麼這個健康險到底是不是真的福利？且跟著本君來繼續挖一挖。

先來看看我的領取頁面長這樣：

點開后就看到了馬雲爸爸送我的錢，也就是「健康保障金額」，嗯，180元。

也就是說，如果我拿了馬雲爸爸白送的這筆錢，在今後一年內不幸患了25種重大疾病中的一種，我就能獲賠180元錢……

如果我得了啥不治之症，180元能有啥用嗎？

所以，看似白給，其實我一點也不想要……

故事就這樣結束了？

別急，如果你也跟本君一樣嫌錢少，可以點開右下角的「提升額度」。

進去后原本白送的「健康險」變成一款供你選購的「醫療險」。

既然要咱們自己掏腰包，更得看仔細點了！

本君拿這款醫療險對比現在市售的幾款同質產品來看，確實算有競爭力的。

在保障幾乎相同的情況下，價格確實要便宜一些，而且投保的年齡也提高了不少……

一切看起來都很美好，是不是可以下手了？

急啥！還記得本君之前說的最佳購險順序嗎？

意外險→重疾險→壽險

可以說以上三種才是咱們家庭以及個人正兒八經該買的，其它的說白了，可有可無。（土豪隨意）

馬爸爸這次推薦的「醫療險」雖然不差，但是個人認為並不是普通人購險的首選險種，所以還是有一丟丟雞肋。

不過，本君還是要為馬爸爸的這個看似雞肋的舉動點個讚。

你問我為啥？

就問你，如果沒有馬雲爸爸力推餘額寶，現在會有幾個人認識寶寶類的「貨幣基金」？

要知道，我國目前主動購買健康保險的保民，可能也就幾千萬……馬雲爸爸只用了一個月，就把保險業搞了20年的事，推向了新高峰。

在這一點上，我是服氣的。

很多看前對於之前本君推薦的互聯網保險，總是持有觀望乃至質疑的態度。

經過馬雲爸爸搞這一出，我相信要不了多久，互聯網保險就會像餘額寶一樣成為家喻戶曉的理財基本配置，甚至可能會根本上轉變你對保險的不信任態度。

你問我為啥這麼肯定？

因為互聯網保險的優勢真的太明顯：

1、 便宜，價格秒殺一切

就拿馬雲爸爸贈送的「重疾險」這個險種為例，在互聯網上銷售的重疾險，基本都比線下的便宜至少30%。

為啥差這麼多？因為互聯網保險成本很低：

你看平時那些線下的保險業務員為了業績那麼努力，而給他們的銷售分成早就算到你的保險費用里了。

而互聯網保險就不需要業務員，這就剩下很大一筆費用了，再看支付寶這20天就能擁有1300萬的投保戶，這個獲客成本也是極低的！

2、 方便，「貨比三家」一站搞定

大家買東西都喜歡貨比三家，買保險當然也要比一比。

而現在很多第三方的購險平台，都有產品對比的功能，可以讓你在多家保險公司的多種產品中進行比較，各種費率和條款一目了然，根本不用自己大熱天跑去保險公司一探究竟。

投保過程也比線下籤一堆文件方便很多。

就比如這個贈送的重疾險，直接連接你的個人信息就可以完成投保，免體檢、沒有等待期，一瞬間就完成了投保。

3、 快速，理賠不擔心。

很多看官最擔心互聯網保險的理賠問題，其實現在網上理賠都很迅速的。

還是再拿支付寶贈送的重疾險為例：

咱們可以直接在App里申請在線理賠，在線填寫確診疾病信息，提交證明材料，待確認真實后就可以完成理賠。

多說無益，本君相信在馬雲爸爸的助力下互聯網保險一定會慢慢滲入你的生活。

不過本君還是要提醒一句，互聯網保險雖然是好東西，但目前各種購買渠道也會良莠不齊。為避免上當，各位看官最好還是選擇保險公司官網、或者信譽高的第三方大平台購買。

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