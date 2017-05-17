來源：新京報

15日，雲南白藥官網發佈公告，提議將邱曉華等三人作為該公司第八屆董事會增補董事候選人，提交2016年年度股東大會審議。

上述消息意味著，國家統計局原局長邱曉華，已被提名為雲南白藥的董事。

「政事兒」注意到，截至目前，邱曉華已出獄9年。

邱曉華生於1958年1月，現年56歲。1982年從廈門大學畢業后，進入國家統計局工作，先後任國家統計局國民經濟綜合統計司副處長、處長、見習副司長、副司長、國家統計局總經濟師、新聞發言人、掛任安徽省長助理等職。1999年41歲時出任國家統計局副局長，2006年3月任國家統計局局長，成為改革開放以來最年輕的國家統計局局長。

不過，在國家統計局局長任上，邱曉華只幹了7個月，2006年10月被免職。

據新華社當年報導，邱曉華在任國家統計局領導職務期間，收受不法企業主所送現金；生活腐化墮落，涉嫌重婚犯罪；被開除黨籍和公職，並移送司法機關。

此後，邱曉華因重婚罪入獄服刑，2008年出獄。

出獄后，邱曉華的名字第一次出現在公眾視野中，是在2008年8月。

當時，他在媒體上刊發文章《掌控當前經濟形勢的政策建議》，署名為「國家統計局原局長、現中海油高級研究員邱曉華」。

這表明，邱曉華已在中海油任職。

「政事兒」注意到，在出獄后出版的《中國經濟新思考》一書中，邱曉華提到了之所以到中海油工作的原因：「中國海洋石油總公司受組織的委託，接收了我，給自己一個重新工作和生活的新舞台。」

不過，「中海油高級研究員」只是邱曉華出獄后的第二個頭銜。

2015年，邱曉華出任納川股份獨立董事。納川股份發佈的簡歷顯示，2008年3月至5月，邱曉華曾任中青旅集團高級顧問。

此後，他先後擔任中國海洋石油總公司高級研究員、中國海洋石油總公司能源經濟研究院首席經濟學家，以及紫金礦業集團股份有限公司執行董事、副董事長、民生證券首席經濟學家等。

上述中青旅、中海油、紫金礦業，以及此番提名邱曉華擔任董事的雲南白藥，都是國企或國有控股上市公司。而民生證券是中國成立最早的證券公司之一；納川股份則是泉州市創業板第一股。

「政事兒」（微信ID：gcxxjgzh）注意到，邱曉華出獄后擔任過的職務，不止上述這些。

他還是中國泛海集團董事，並受聘民營企業山東鄒平西王集團，任該集團發展戰略諮詢委員會委員。他還曾在智庫機構任職，從2009年開始一直擔任中國國際經濟交流中心學術委員、高級研究員。

中國國際經濟交流中心官網稱，該機構是「經中華人民共和國政府批准成立的國際性經濟研究、交流和諮詢服務機構，是集中經濟研究領域高端人才並廣泛聯繫各方面經濟研究力量的綜合性社團組織。中心由國家發展和改革委員會主管，經國家民政部登記註冊。中心理事長由國務院前副總理曾培炎先生出任」。

去年9月，全國首家省級工業互聯網產業聯盟--福建省工業互聯網產業協會在廈門成立，邱曉華為該協會首任會長。

綜上，初步統計，出獄以來，邱曉華至少有十幾個頭銜。

「政事兒」注意到，以上述身份出席活動時，邱曉華的關注度一直沒有減弱過。

2010年年初，邱曉華受聘擔任山東鄒平西王集團發展戰略諮詢委員會委員，同時獲聘的還有多個知名學者。有記者注意到，主辦方組織受聘專家合影時，邱曉華坐在了座位的最邊緣，主辦方幾次「苦勸」，他才向中間位置移動了兩個座位。

當時，有記者提問，他擔任的「中海油高級研究員」是不是官方身份？邱曉華回應：「官方裏面已經沒有我了，我現在只是一名普通的經濟學者。」