新華社北京５月１７日電（記者劉奕湛）記者１７日從公安部獲悉，公安部兒童失蹤信息緊急發佈平台「團圓」系統上線一年來，共發佈１３１７名兒童失蹤信息，找回兒童１２７４名，找回率為９６．７４％，其中解救被拐賣兒童４０名，離家出走兒童７５０名，迷路走失兒童１９２名，不幸溺亡兒童７５名、其他意外身亡７名，不幸遇害兒童２９名，外出到同學家玩耍的６７名，因家庭糾紛、債務糾紛等原因不實舉報的１１４名。

１７日，公安部舉行兒童失蹤信息緊急發佈平台三期上線啟動儀式。

為適應「互聯網＋打拐」的要求，２０１６年５月和１１月，公安部兒童失蹤信息緊急發佈平台一期、二期上線運行。該平台可協助各地公安機關第一時間將兒童失蹤信息通過新媒體和移動應用終端，推送至失蹤地周邊一定範圍內，讓更多群眾準確獲取相關信息，及時提供線索，協助公安機關儘快破獲拐賣案件，找回失蹤被拐兒童。

公安部刑事偵查局打拐辦主任陳建鋒介紹，對於廣大群眾反映的兒童失蹤線索，該平台第一時間通知涉案地打拐民警核查，確屬失蹤的，積極督促涉案地警方發佈信息，儘快找回兒童；失蹤兒童已找回的，平台將失蹤原因、找回情況及時反饋；屬於謠言的，通過平台及時闢謠，形成了警民攜手防範打擊拐賣兒童犯罪的良性互動。

據了解，此次發佈的三期平台進一步擴大了平台信息發佈渠道和範圍，接入中央人民廣播電台國家應急廣播中心、騰訊新聞客戶端、錢盾、寶寶知道、易到、ＯＦＯ、寶寶樹等７家新媒體。目前，共１９家新媒體和移動應用、２１個ＡＰＰ接入該平台。

啟動儀式上，國務院反拐部際聯席會議辦公室主任、公安部刑事偵查局局長楊東表示，國務院反拐部際聯席會議各成員單位認真落實國家反拐行動計劃，逐步建立完善集預防、打擊、救助、康復為一體的反拐工作長效機制。公安機關對拐賣犯罪始終堅持零容忍政策，實行拐賣兒童案件 「一長三包責任制」、兒童失蹤快速查找機制、打拐ＤＮＡ信息比對和來歷不明兒童摸排等有效措施，堅決遏制拐賣兒童違法犯罪活動，依法懲治拐賣犯罪分子，維護兒童合法權益。