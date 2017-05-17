新浪美股訊 日期:17日彭博報導，以下為5月17日19點全球交易員正關注的要聞，排名來自17日19點彭博終端交易員的點擊數據。

1） 尾盤綜述：中國結售匯逆差擴大；避險情緒下亞歐股市下跌；日元升

2） 中國債市觀察：開放新里程 債券通將助力外資入市和人民幣迴流

3） 中國4月結售匯逆差意外擴大 購匯需求在壓抑后得到釋放

4） 中國的債券通旨在促使資金通過香港流入內地

5） 亞洲銀行業今年料為併購交易提供更多槓桿貸款

6） 從西進到南向 台灣總談判代表談拓展東南亞「體制性關係」

7） MSCI改口將美圖拒之門外 美圖股價大跌

8） 台債短評：10年券獲利調節賣盤趁勢而出 短線料續偏盤整

9） 中國央行公開市場操作微調 政策未轉向但經濟下行引顧慮

10） 中國外匯局：4月跨境資金流動回穩向好 居民購匯為近一年半最低

11） 滙豐：債券通或提振投資者投資境內債券的意願

12） Pimco談債券通：對中國在岸債券的需求不會突然暴增

13） 財新：中國財政部對PPP實施正面清單管理 逐步糾正「假PPP」歪風

14） 彭博經濟學家：綜合市場與政策模型 人民幣到年底將跌至7

15） 騰訊網：平潭海洋CFO稱Aurelius Value的指控是「無稽之談」

16） 瑞穗銀行：預期中國政府今年將加速推進人民幣國際化

17） 牛虻新語：中國增持美國國債 表明特朗普並非唯一動因

18） 騰訊證券：騰訊控股第一季度權益持有人應占盈利同比增長58%

19） 財新：中國中車首次中標加拿大整車項目 金額預計約3.5億元人民幣

20）沙特阿美抓牢大客戶 與中國達成煉化基地合作協議