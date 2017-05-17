？？？？？ 新華社北京５月１７日電 題：博物館要靠改進服務贏得觀眾

？？？？？ 新華社記者施雨岑

？？？？？？５月１８日我們將迎來「國際博物館日」，全國各地開展一系列活動，力爭吸引更多的觀眾走進博物館，傾聽歷史留存在這裏的動人故事。

？？？？？？ 近年來，為了方便人們領略各國文化瑰寶的魅力，各家博物館都結合自身情況推出特色服務，如北京故宮博物院開設的「故宮講壇」大力推動公眾教育服務，廣東省博物館組織專家舉辦文物鑒賞公益活動等，都獲得了公眾的一致好評。這一系列舉措中，「免費開放」或許是最具吸引力的。據統計，我國已有４０００多家博物館對公眾免費開放，將文化惠民政策落到了實處。

毋庸置疑，免費開放改變了以往博物館「冷冷清清、乏人問津」的狀況，值得在全國各地推廣。但在此基礎上，博物館仍有進一步改進服務的空間，比如一些展品缺乏必要的說明、參觀通道比較狹窄、展廳燈光有些昏暗、講解照本宣科「不接地氣」……公眾對博物館的「吐槽」，反映其改進服務不是免費開放一項就可以滿足的。

走進一家博物館，不少觀眾的第一選擇是趕往「鎮館之寶」前搶佔有利地形，拿出手機拍照留念後轉發「朋友圈」，而對展品背後的故事和博物館其他展覽未能仔細品味。這種現象與參觀者的文化趣味有關，也與博物館「講故事」能力不足有關。如何針對不同需求靈活安排講解內容，根據人流數量設計合理的參觀路線，精心布展讓文物自己「講故事」，以及利用科技手段方便觀眾獲得有關文字和圖片資料……免費開放以後，博物館的「任務清單」還很長。

博物館是保護和傳承人類文明的殿堂，這裏展示的藏品，凝固著千百年的歲月滄桑，是先人留下的「家書」，記錄著人類歷史的過去，照耀著未來的前行方向，值得人們在此細細品味。背負著重任，博物館的事業前景十分廣闊，而只有念好「服務經」，才能贏得觀眾，贏得未來。