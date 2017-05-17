湖南衡陽一起聚眾「醫鬧」事件為首人員落網北京新浪網 (2017-05-17 19:01)
新華社長沙５月１７日電 （記者白田田）記者從湖南省衡陽市公安局了解到，１６日晚，衡陽市南華大學附二醫院一起聚眾「醫鬧」事件為首人員譚某林、趙某平被衡陽警方抓獲歸案。目前，譚某林、趙某平因涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪，被警方依法刑事拘留。
據介紹，今年２月１１日，南華大學附二醫院發生一起患者秦某芽在診療過程中死亡事件。事發後，譚某林和趙某平組織幾十人到醫院鬧事，封堵醫院大門，阻止其他患者和車輛進入醫院，安排死者親屬在醫院大廳燒紙錢、放鞭炮、拉橫幅，並與醫院保安發生肢體衝突，導致雙方數人受傷，嚴重擾亂醫院正常醫療秩序。
根據衡陽市公安局的通報，「醫鬧」事件發生后，衡陽警方在依法處置、恢復醫院秩序的基礎上，對涉嫌違法犯罪人員展開立案調查。經過調查取證，警方基本查清譚某林、趙某平等人聚眾擾亂醫院醫療秩序的犯罪事實。警方表示，將徹查涉案情況，依法公正處理，有關進展及時向社會發佈。
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